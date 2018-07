Manifestantes projetam frases contra a Copa no Copacabana Palace

Jamil Chade – Enviado especial ao Rio

Enquanto cartolas da Fifa acompanhavam na noite de hoje os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo, manifestantes do lado de fora do Copacabana Palace projetavam no hotel frases de protesto contra a entidade máxima do futebol nas paredes do luxuoso local que serve de sede da Fifa no Brasil.

Essa foi a primeira que o prédio foi alvo de um protesto desde o início da Copa, o que fez a polícia reforçar sua presença na região. Nem o presidente da Fifa, Joseph Blatter, nem o secretário-geral da entidade, Jerome Valcke, se encontravam no hotel no momento do protesto. Mas o Estado viu pelo menos cinco vice-presidentes e dirigentes no local enquanto a manifestação ocorria.

Há poucos dias, Blatter cutucou os manifestantes, declarando que havia “mais gente nas fan fests que nas manifestações”.