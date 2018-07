Maracanã dá as boas-vindas aos finalistas Argentina e Alemanha

Faltando apenas 24 horas para o fim da Copa do Mundo, as seleções finalistas e suas torcidas estão cada vez mais ansiosas. Alemanha e Argentina já estão no Rio de Janeiro, onde farão a grande final, neste domingo, às 16 horas.

E o próprio estádio do Maracanã, palco da decisão, já deus as boas-vindas aos jogadores, por meio de seu Twitter oficial (@Maracana).

Entre os alemães, Lukas Podolski e Thomas Müller representaram a seleção: “Ei, @Podolski10 e @esmuellert_! Bem-vindos ao Rio. Nós esperamos que vocês tenham um ótimo jogo amanhã no Maracanã! #WorldCup #Copa2014”.

Já Javier Mascherano e Higuaín foram os argentinos citados: “Bem-vindos ao Rio, @Mascherano e @G_Higuain! Desejamos sorte a vocês e toda sua equipe. #SorteHermanos #WorldCup #Copa2014”.