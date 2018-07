Maradona mostra habilidade em encontro com Djokovic

Diego Maradona mostrou mais uma vez que não perdeu a genialidade. Em visita ao tenista Novak Djokovic, durante um torneio amistoso em Abu Dabi, o ex-jogador argentino resolveu brincar com a bolinha amarela, deixando claro que o tamanho da bola não é desculpa para a falta de habilidade de alguns.

“O tamanho da bola não importa para Diego”, disse o tenista número 1 do Mundo, rasgando a maior seda. “A lenda do esporte Maradona nos mostrou seu talento com a raquete. Ele joga melhor tênis do que eu faço no futebol.”