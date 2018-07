Márcio Rezende deve ter ficado com inveja

Corinthians e Cruzeiro fizeram um jogo igual. Um lance polêmico definiu o placar no Pacaembu. Ronaldo se enroscou com Gil em disputa de bola e Sandro Meira Ricci não pensou duas vezes em marcar penalidade. Os cruzeirenses não só reclamaram que não houve nada na jogada, como Cuca chegou a dizer que Thiago Ribeiro tinha sofrido “pênalti mais claro” em outro lance.

Na minha visão, não aconteceu nenhum dos pênaltis no Pacaembu. Nem o assinalado para o Corinthians, nem o pênalti reclamado pelos cruzeirenses.

Infelizmente a arbitragem roubou a cena mais uma vez. Acredito que Márcio Rezende de Freitas (árbitro de Corinthians e Internacional no Brasileirão de 2005) tenha ficado com inveja do que aconteceu neste sábado.