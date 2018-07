Marco Reus imita ‘macaquinho’ em comemorações

Cotado para reforçar alguns dos gigantes europeus na próxima temporada, o jovem meia Marco Reus aproveitou a sequência de três jogos consecutivos marcando para completar sua trinca inusitada de comemorações. O alemão comemorou os gols marcados contra St. Pauli, Bayern de Munique e Galatasaray, respectivamente, imitando os famosos macaquinhos dos aplicativos móveis de celulares.

Reus imitou primeiro o “emoji”- como são conhecidas as carinhas dos aplicativos – no qual o macaco fecha a sua boca, ao marcar um gol na vitória de 3 a 0 do Dortmund sobre o St. Pauli, pela Copa da Alemanha. O segundo gesto foi tapar os ouvidos após marcar o único gol da equipe na derrota para o Bayern de Munique, no último sábado, por 2 a 1. A partida foi válida pelo Campeonato Alemão.

O “hat-trick” de comemorações foi completo na última terça-feira, com o tento sobre o Galatasaray, pela Liga dos Campeões. Desta vez o jogador fechou sua boca e seu nariz na vitória do Borussia sobre os turcos por 4 a 1.