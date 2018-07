Dessa vez, não teve papa Francisco que ajudasse a Argentina a vencer a final da Copa do Mundo. O gol de Mario Götze, marcado aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação, garantiu o título da Alemanha e foi retratado na Charge do Jogo do Estadão.



Na imagem, além do jogador alemão, aparece o goleiro Sergio Romero pedindo ajuda para o papa Francisco. Porém, nem mesmo o pontífice, que também é argentino, conseguiu pegar o chute do meia.