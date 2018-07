‘Marta’ de time feminino do Barcelona tieta Neymar em treino no clube

No Barcelona, não é segredo para ninguém que Messi é o dono do pedaço, o centro das atenções. Mesmo com a maioria dos holofotes voltados para o argentino, ele não está sozinho como o centro das atenções. Neymar é outro com bastante moral dentro do clube catalão.

A prova está no fato do brasileiro ter sido tietado dentro do próprio CT do Barça por Olga García, artilheira da equipe feminina do clube, durante esta semana. Ela postou uma foto no Instagram apontando para o craque e dizendo: ”De volta à Liga neste fim de semana e não está nada mal! Aprendendo com os melhores!”

Volvemos a la liga este fin de semana y nada mal la cosa! Aprendiendo de los mejores! ⚽️📸🔝@neymarjr Uma foto publicada por OLGA GARCÍA PÉREZ! (@olga_garcia11) em Out 27, 2016 às 10:04 PDT

Dentro de campo, Neymar passou em branco, mas viu o brasileiro Rafinha Alcântara decidir para o Barcelona neste fim de semana. O filho de Mazinho marcou o gol da vitória azul-grená sobre o Alavés, por 1 a 0, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O resultado deixou o time na segunda colocação, com 22 pontos, atrás do rival Real Madrid, líder com 24 pontos.