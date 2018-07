Meia argentino faz golaço de letra em jogo da Liga Europa

Maior contratação da história do Tottenham, o argentino Érik Lamela vinha sendo contestado por nunca ter conseguido justificar dentro de campo as 30 milhões de libras (R$ 121 milhões) pagas pelo clube inglês em 2013. No entanto, o jogador de 22 anos mostrou seu potencial ao marcar um golaço de letra na goleada de seu time por 5 a 1 sobre o Asteras Tripolis, pela Liga Europa.

Quando a partida ainda estava 1 a 0, o jogador viu a bola sobrar em seus pés após corte do zagueiro. Ao invés de tentar fazer uma jogada, o meia emendou um belo chute de letra com a perna esquerda e mandou a bola no ângulo do goleiro. No decorrer da partida, o atleta ainda marcou o terceiro gol do Tottenham já no segundo tempo.

Após o feito, o jogador teve o seu belo tento exaltado nas redes sociais, onde internautas já pedem o gol na eleição do Prêmio Puskas da Fifa, que elege o gol mais bonito do ano após votação.