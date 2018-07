Na ‘data Fifa‘ deste domingo, um gol da vitória por 4 a 0 da Croácia sobre a modesta seleção de Gibraltar chamou a atenção. A pintura foi marcada por Mateo Kovacic, meia da Inter de Milão. Após receber lançamento em profundidade, o jogador encobriu o goleiro com um toque de calcanhar de muita categoria. Apesar da fragilidade do time de Gibraltar, que conta com jogadores semi-profissionais, a acrobacia de Kovacic vale o registro. Confira o golaço!