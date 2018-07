Messi da Vila Belmiro na Copa

No dia em que foi comparado a Lionel Messi pela imprensa espanhola, Neymar fez por onde. Com incríveis cinco gols na Vila Belmiro, o atacante do Santos reconheceu que ainda está longe da habilidade e dos palcos do craque do Barcelona e da seleção argentina, mas não deixou de sonhar. Mais do que isso, ainda elevou o tom sobre sua possível convocação para a Copa do Mundo.

Depois do conhecido discurso de “quem não quer disputar uma Copa?”, “não penso nisso agora” ou “quero trabalhar para merecer”, Neymar abriu o jogo sobre um possível lobby de um dos queridinhos de Dunga: Robinho. “Até agora ele [Robinho] não deu nenhuma dica [se falou com o técnico da seleção brasileira], mas vou perguntar. Fico sonhando a cada minuto com uma convocação”, disse.

A resposta para o garoto santista sai oficialmente só em meados de maio. Até lá, é mostrar ainda mais serviço, com gols, dribles e a escancarada alegria de jogar futebol.

NO ESTILO MANO

O Corinthians mais uma vez não apresentou um espetáculo, mas jogou ao estilo de Mano Menezes e assegurou sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores ao vencer o Racing uruguaio. Futebol com forte marcação e contra-ataque veloz. Esta é a aposta do treinador para tentar o inédito título da competição continental.