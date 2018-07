Messi ‘enfrenta’ Kobe Bryant em vídeo promocional. Assista

Em um vídeo divulgado pela Turkish Airlines, companhia aérea turca, Kobe Bryant, um dos melhores jogadores de basquete do mundo, e Lionel Messi, há três anos é eleito como o melhor com a bola nos pés, abusam de suas habilidades para conquistar a atenção de um fã durante um voo. Os craques utilizam truques com a bola e até castelo de cartas para levar vantagem sobre o outro. O vídeo faz parte de um novo comercial para promover a empresa.

Quem você acha que leva a melhor nesse desafio? Assista o vídeo e descubra!