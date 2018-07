Messi explica a mudança no visual e conta que filho não gosta de futebol

Após dizer que não jogaria mais pela Argentina, Messi retorna à seleção e explica sua atual fase. Em entrevista ao humorista Miguel Angel Rodríguez, durante a concentração para a partida contra o Uruguai, o craque contou o motivo de ter retornado de suas férias com o cabelo loiro. “Fiz uma mudança para começar do zero. Vinha de muitos problemas, de coisas que havia acontecido e disse: tenho que acabar com isso e começar outra vez”.

Outra curiosidade da conversa, foi a declaração de Messi ao dizer que dificilmente um de seus filhos seguirá a sua carreira. Thiago, o mais velho, não gosta muito de futebol. “Não compro muitas bolas porque ele não gosta. No clube (Barcelona) estão organizando algo para os mais pequenos. Vamos ver se ele se interessa”, contou.

Liberado para realizar exames nesta segunda-feira, Messi já está de volta à Espanha e não participará da partida contra a Venezuela, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.