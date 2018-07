Messi mereceu o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo?

A Argentina não conquistou a Copa do Mundo, mas Lionel Messi, craque do Barcelona, ficou com um “prêmio de consolação”, a Bola de Ouro, como melhor jogador do torneio.

A lista completa dos indicados contava ainda com quatro jogadores alemães – Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Müller e Mats Hummels -, outros dois argentinos – Javier Mascherano e Angel Di María – e mais três atletas que não chegaram à final – o colombiano James Rodríguez, o brasileiro Neymar e o holandês Arjen Robben.

Por conta da escolha favorável ao camisa 10 argentino, a Fifa foi amplamente criticada nas redes sociais, por torcedores que não concordaram.

