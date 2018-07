Messi simula falta em vitória do Barcelona, mas se arrepende e ‘manda jogo seguir’

O atacante Lionel Messi não está dentre os jogadores que têm fama de simular faltas e quedas em encontros com os zagueiros adversários. No entanto, ele quase enganou um árbitro neste sábado – e voltou atrás na hora H, antes que a infração fosse apitada.

Na ocasião, o Barcelona vencia o Osasuna ainda por 2 a 0. O craque argentino conduzia a bola pelo centro do campo na intermediária ofensiva, quando viu a aproximação de um marcador em velocidade e caiu. O árbitro, que acompanhava o lance a uma curta distância, se aproximou ainda mais. Messi, no entanto, mostrou que não havia sofrido contato para ter caído e sinalizou para o árbitro que nada ocorreu no lance.

A ‘admissão de culpa’ do camisa 10 da equipe catalã vai de acordo com a sua própria carreira, onde é comum sofrer com fortes pancadas dos adversários e se manter de pé o máximo possível para dar sequência no lance – ele até é elogiado por isso, ao contrário do seu companheiro de ataque Neymar, frequentemente criticado por se precaver e evitar contatos mais fortes, preferindo a queda em algumas ocasiões.

O Barcelona terminou a partida vencendo por 3 a 0, fora de casa, e havia encostado no líder Real Madrid, ficando a apenas três pontos de distância. A equipe da capital espanhola, no entanto, jogou depois e venceu a partida contra o Deportivo La Coruña de virada, com um gol do zagueiro Sergio Ramos nos acréscimos, mantendo os seis de vantagem para o rival.