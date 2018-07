Michel Teló visita o Real Madrid

O cantor Michel Teló – sucesso no Brasil e na Europa com a música ‘Ai se eu te pego’ – aproveitou sua passagem em Madri, onde irá lançar um disco em espanhol, para visitar o treino do Real Madrid.

Ele recebeu uma camisa 12 com o seu nome das mãos do brasileiro Marcelo e posou para fotografia entre o meia Kaká e o lateral-esquerdo. Marcelo ajudou a música a virar moda pelo mundo ao comemorar seus gols dançando ‘Ai se eu te pego’ e inclusive ensinou alguns passos para o craque Cristiano Ronaldo.

“Estou feliz de estar aqui com as pessoas que sempre admirei. Estou muito emocionado e feliz de pisar no mesmo gramado que eles. Nunca imaginei que pudesse estar aqui. Estou nervoso e confesso que minha diversão favorita é jogar futebol com os videogames. Sempre escolho o Real Madrid e agora estou aqui com eles. Isso é impressionante”, afirmou Michel Teló ao site oficial do Real Madrid.

Ele também exaltou Cristiano Ronaldo: “É um fenômeno, meu jogador favorito e um futebolista que admiro muito. Sempre o admirei, porque é fora de série”.