Michel Teló visita PSG e dança hit ‘Ai se eu te pego’ com Nenê

O canto Michel Teló e o hit ‘Ai se eu te pego’ foram as sensações no CT do Paris Saint-Germain na manhã desta quarta-feira. O artista foi conhecer o centro de treinamentos de Camp des Loges, na periferia da capital francesa, e foi recepcionado com animação pelos brasileiros, especialmente por Nenê, que dançou ao seu lado.

Durante a visita, Teló ainda ganhou de presente uma camisa número 10 do time francês, a mesma usada pelo jogador brasileiro, com seu nome estampado nas costas.

“O Michel Teló está mais famoso aqui na Europa do que muito jogador brasileiro. Mas ele merece todo esse sucesso, pois é um cara humilde e muito gente boa. Foi bem legal receber a sua visita e vamos tentar ir ao show que ele vai fazer amanhã (quinta) em Luxemburgo”, disse o artilheiro do PSG na temporada, com 19 gols.