Mick Jagger vira piada na internet após novo revés da Inglaterra

Assim como aconteceu na partida de estreia da Inglaterra nesta Copa do Mundo, o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, desejou sorte à seleção inglesa pelo Twitter pouco antes da bola rolar na Arena Corinthians na tarde desta quinta-feira, quando o ‘English Team’ enfrentou o Uruguai. No seu perfil oficial na rede social, Jagger ressaltou a importância da partida e escreveu: “Vamos, Inglaterra! Essa é para vencer!”

Após a derrota dos ingleses por 2 a 1, internautas culparam o ‘pé-frio’ do frontman da banda, que adquiriu esta fama na Copa do Mundo de 2010, quando todas as seleções que ele apoiou foram sumariamente eliminadas.