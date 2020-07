Milan x Juventus: onde assistir, escalação e horário

Milan e Juventus fazem o clássico da rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 31ª rodada. A partida vai passar na TV fechada e apenas com narração em italiano.

Onde assistir Milan x Juventus

O clássico terá transmissão ao vivo pelo canal italiano Rai.

Escalação de Milan x Juventus

A definir

Horário

A partida está marcada para ser realizada às 16h45 desta terça-feira, horário de Brasília.

A Juventus se mantém na liderança do Campeonato Italiano. O time comandado por Cristiano Ronaldo derrotou o Torino por 4 a 1 no último sábado e chegou aos 75 pontos.

Já o Milan derrotou a Lazio por 3 a 0, também no sábado e com o resultado chegou aos 46 pontos e permanece na briga para entrar no grupo da zona de classificação para a Liga Europa.