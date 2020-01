Mirassol x Corinthians: onde assistir ao jogo do Paulistão

Por João Prata

O Corinthians visita o Mirassol neste domingo, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Será possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir ao vivo Mirassol x Corinthians?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere e uma outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do Premiere Play. Além disso, o Estado fará tempo real do confronto.

O Corinthians vem de goleada sobre o Botafogo por 4 a 1, com atuação de gala de Boselli, que marcou três gols. O Mirassol empatou por 1 a 1 com a Ferroviária, fora de casa.

O técnico Tiago Nunes ainda não confirmou a escalação do Corinthians para a partida. A expectativa fica pela estreia do volante Cantillo, que aguarda a regularização de sua documentação para jogar no Paulistão. O jogador colombiano esteve em campo com a camisa alvinegra nos dois jogos pela Florida Cup.