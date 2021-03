Mirassol x Corinthians: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Após o cancelamento da rodada do último fim de semana, o Corinthians encara o Mirassol nesta terça-feira, às 21h. O jogo, válido pela 5.ª rodada do Campeonato Paulista, acontece no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Mirassol x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Luís Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

Corinthians: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro; Otero, Rodrigo Varanda e Mosquito; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 3 a 0 diante do Salgueiro, em Pernambuco, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, enquanto o Mirassol vem de derrota por 3 a 2 contra do Bragantino, também pela Copa do Brasil.