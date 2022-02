Mirassol x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos encara o Mirassol nesta quinta-feira, às 19h, fora de casa, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro é o vice-líder do Grupo D, com 9 pontos, mesma pontuação da equipe interiorana, na segunda colocação do Grupo C.

ONDE ASSISTIR

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Mirassol, em Mirassol-SP

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Mirassol : Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura, Claudinho e Negueba; Fabrício e Zeca. Técnico : Márcio Zanardi.

: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura, Claudinho e Negueba; Fabrício e Zeca. : Márcio Zanardi. Santos: João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho, Zanocelo e Marcos Guilherme (Gabriel Pirani); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, na Vila Belmiro, enquanto o Mirassol vem de empate por 2 a 2 com a Inter de Limeira, fora de casa.