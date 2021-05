Mirassol x São Paulo: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Após dois empates, diante de Corinthians e Racing, quebrarem a sequência de oito vitórias do São Paulo, o tricolor paulista volta a campo contra o Mirassol em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O duelo acontece neste domingo, às 16h, no Estádio Campos Maia, em Mirassol, e será transmitido pelo sistema pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Mirassol x São Paulo será exibido pelo canal Premiere FC. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h, no Estádio Campos Maia, em Mirassol.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Mirassol: Alex Muralha; Samuel Santos, Carlão, Reniê, Ernandes; Sousa, Luis Oyama, Du; Lucas Silva, Rafael Silva, Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista,

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Wellington, Benítez; Vitor Bueno. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de dois empates, contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista e o Racing pela Libertadores. Já o Mirassol foi derrotado pelo Santo André por 2 a 1 em sua última partida.