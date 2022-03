Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Mirassol e São Paulo se enfrentam, neste domingo, às 16h, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Se vencerem, os mandantes podem garantir vaga à próxima fase da competição. Porém, mesmo na vice-liderança do grupo C, com 17 pontos, o Mirassol corre o risco de perder a posição para Ituano e Botafogo, ambos com 15 pontos. Todos ainda têm chance de classificação.

Com a situação mais tranquila, o São Paulo precisa da vitória para permanecer a liderança do grupo B. Também com 17 pontos, a equipe de Rogério Ceni deve ser escalada de forma bem diferente em relação à última partida, na derrota para o Palmeiras por 1 a 0. O tricolor paulista não poderá contar com Sara, Diego Costa e Rafinha. No entanto, terá o retorno de Nikão, Jandrei e Alisson.

ONDE ASSISTIR

Mirassol x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Record, pelo Premiere (pay-per-view), e também pelo Paulistão Play (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no estádio municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Mirassol : Darley; Rodrigo Ferreira, Lucão, Rayan e Pará; Luís Oyama, Du Fernandes e Camilo; Fabrício, Fabinho e Rafael. Técnico : Ivan Baitello.

: Darley; Rodrigo Ferreira, Lucão, Rayan e Pará; Luís Oyama, Du Fernandes e Camilo; Fabrício, Fabinho e Rafael. : Ivan Baitello. São Paulo: Jandrei, Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Andrés e Nikão (Patrick); Alisson, Rigoni (Marquinhos) e Luciano Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Mirassol vem de derrota por 1 a 0 contra o Azuriz, pela Copa do Brasil, e o São Paulo também vem de um revés pelo mesmo placar para o Palmeiras, em casa, na última quinta-feira.