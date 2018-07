O meia Montillo estreia nesta quarta-feira com a camisa do Santos, em jogo-treino contra o Barueri, que será realizado no estádio do Pacaembu. Será a oportunidade do torcedor alvinegro ver o argentino atuando pela primeira vez ao lado de Neymar e podendo dar início a uma nova fase da equipe, que desde a saída de Paulo Henrique Ganso para o São Paulo, não conseguiu achar um novo organizador de jogadas.

[poll id=”463″]