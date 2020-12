Montpellier x PSG: onde assistir, horário e últimos resultados

Separados por dois pontos, Montpellier e PSG se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Stade de la Mosson, pela décima terceira rodada do Campeonato Francês. O confronto terá transmissão ao vivo pela internet.

HORÁRIO

O duelo entre franceses será neste sábado, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Montpellier x PSG terá transmissão ao vivo pelo OneFootball.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O PSG vem de vitória na Liga dos Campeões. Na última quarta-feira, a equipe do técnico Thomas Tuchel venceu o Manchester United por 3 a 1. No Francês, o time parisiense vem de empate. Na última rodada, igualou o placar por 2 a 2 diante do Bordeaux. Já o Montpellier venceu o Lorient-Bretagne Sud por 1 a 0.