Murtosa e Felipão tomam chimarrão preparados para a Copa

No dia da apresentação dos jogadores da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari e Flávio Murtosa mostraram que já estão no clima da Copa do Mundo. Até mesmo na hora de tomar o tradicional chimarrão. Em uma foto divulgada nesta segunda-feira pela CBF, Murtosa, que é de Pelotas, aparece com uma cuia estilizada, com a bandeira do Brasil. Já Felipão, nascido em Passo Fundo, assiste à cena ao lado de Carlos Alberto Parreira.

A seleção brasileira está a apenas 17 dias da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia, na Arena Corinthians, em São Paulo. Os jogadores farão exames médicos nesta segunda e terça-feira. Na quarta, às 16h, ocorrerá o primeiro treino com bola no gramado da Granja Comary.

No dia 3, o Brasil enfrenta o Panamá no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Três dias depois, a equipe brasileira recebe a seleção da Sérvia no Estádio do Morumbi, em São Paulo.