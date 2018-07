Agora na Alemanha, jogador Lukas Podolski volta a exaltar o Brasil

Muita festa, interação com nativos e mensagens carinhosas em português traduzem bem a passagem da Alemanha pelo Brasil durante a Copa do Mundo. Mas se engana quem pensou que os alemães já nos esqueceram. Pelo menos não Lukas Podolski. Um dos mais carismáticos jogadores da tetracampeã mundial ficou tão querido entre os brasileiros que existe até campanha para ele ficar no Brasil. E quase uma semana depois do título – e de volta ao seu país – o atacante ainda se sente um pouco brasileiro.

Nesta sexta, usando mais uma vez suas páginas no Facebook – que chega aos 6 milhões da fãs, Podolski conta: “Tenho o Brasil sempre comigo”.

Nos comentários, a febre dos memes criados junto com a campanha #FicaPodolski. Veja os melhores:

