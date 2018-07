Na Arena Corinthians, torcedores lembram ‘pé-frio’ de Mick Jagger

Em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo, o Uruguai enfrenta a Inglaterra para sobreviver no Grupo D. Torcedores que estão na Arena Corinthians para ver o jogo lembraram a fama de “pé-frio” de Mick Jagger, que começou no Mundial da África do Sul, e estenderam uma montagem de uma foto do cantor britânico com a camisa azul da seleção uruguaia.

Depois de perder para a Costa Rica por 3 a 1 no jogo de estreia, a equipe comandada por Óscar Tábarez precisa bater os ingleses se quiser brigar por uma vaga nas oitavas de final.