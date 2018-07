Na madrugada carioca, Nadal erra shorts e se troca na quadra

Não foi só o horário da última partida na quadra central do Rio Open que foi problema para Rafael Nadal nesta sexta-feira, no torneio carioca. O tenista número 3 do ranking colocou o shorts do lado errado e teve que se trocar… na quadra. O acontecimento inusitado arrancou gargalhadas do árbitro e público presente no Jockey Club.

Apesar dos acontecimentos, Nadal derrotou o uruguaio Pablo Cuevas de virada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 6/0 e avançou às semifinais do Rio Open.