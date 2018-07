Namorada de Ryan Lochte recebe alertas de seguidores em rede social

Os seguidores da modelo e coelhinha da “Playboy” Kayla Rae Reid estão tentando alertá-la que seu namorado, o nadador norte-americano Ryan Lochte, está mentindo sobre o assalto que aconteceu depois de uma festa na Casa da França, Zona Sul do Rio. Nas redes sociais, diversos seguidores estão “bombardeado” as publicações de Kayla, que recebe mensagens sugerindo que o atleta a teria traído no Rio. “Esse cara é mentiroso”, alertou um deles.

Em postagens no twitter, a namorada de Lochte fala sobre caráter e amor logo após o episódio do assalto. Deixa no ar alguma coisa que o namorado teria feito após as competições de natação nos Jogos Olímpicos.

Segundo o nadador americano, o táxi em que estava foi alvo de um assalto por homens que se disfarçaram de policiais. A carteira de Lochte foi levada. Mas ele não foi ferido.