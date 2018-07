Namorado de Sharapova fecha game com dois pontos impressionantes

Número 10 do ranking da ATP, o búlgaro Grigor Dimitrov brindou os torcedores com dois grandes pontos na vitória sobre o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 1, pelas quartas de final do Torneio de Estocolmo.

Os lances aconteceram no quinto game da segunda parcial. No primeiro, Dimitrov contra-atacou a devolução de Sock de uma maneira pouco ortodoxa. O segundo foi quase um replay, com o búlgaro golpeando a bola por debaixo das pernas para ganhar o ponto e fechar o game.