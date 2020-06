Napoli x Inter: onde assistir e horário do jogo pela Copa da Itália

Napoli e Inter se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio San Paolo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A partida define o finalista da competição, que irá encarar o classificado do confronto entre Milan x Juventus, que jogam nesta sexta-feira. A partida deste sábado terá transmissão pela internet.

Onde assistir Napoli x Inter?

A partida terá transmissão ao vivo pela DAZN, canal de streaming. Só é possível assistir ao duelo pela internet.

Mudanças no regulamento

Na quarta-feira, a Federação Italiana divulgou uma mudança no regulamento da competição. Anteriormente, se o jogo terminasse empatado no tempo normal, seria disputada uma prorrogação e se o empate persistisse, a decisão iria para os pênaltis. Agora, se os 90 minutos finais terminar com o placar igual, a definição irá direto para as penalidades.

O Napoli venceu o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0 e vai ao jogo com a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. O Campeonato Italiano retorna no dia 22 de junho. O Napoli jogará no dia 23, contra o Verona, e a Inter encara o Sassuolo no dia 24.