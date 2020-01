Napoli x Juventus: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

Napoli e Juventus se enfrentam neste domingo pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada às 16h45 (horário de Brasília) no estádio San Paolo, em Nápoles. É possível assistir ao confronto pela internet.

Onde assistir ao vivo Napoli x Juventus?

A partida terá transmissão pelo DAZN, canal de streaming na internet. O Estado vai fazer tempo real do confronto. Esse será o primeiro reencontro do técnico Maurizio Sarri, da Juventus, com a sua ex-equipe desde a saída em junho de 2018.

A Juventus é a líder isolada do Campeonato Italiano com 51 pontos, com quatro a mais que a vice Inter de Milão e seis de frente para Lazio, que tem um jogo a menos. Na última rodada, o time de Turim derrotou o Parma por 2 a 1, no Juventus Stadium, em Turim.

O Napoli faz uma campanha decepcionante, muito abaixo das expectativas, e ocupa a 14.ª colocação, com 24 pontos. O time vem de três derrotas consecutivas na competição, sendo a última por 2 a 0 para a Fiorentina, em Nápoles.