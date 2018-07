Nas redes, camisa da seleção brasileira foi inspirada em camiseta de Forrest Gump

E não é que parece mesmo. O design escolhido pela fornecedora de material esportivo para a camisa da seleção brasileira lembra (e muito) a camisa usada por Forrest Gump. O personagem, eternizado por Tom Hanks, é testemunha ocular da história recente dos Estados Unidos em filme que não é um filme. É um filmão. A camiseta é usada por Forrest na sequência em que ele decide correr. Simplesmente correr. Correr pelos Estados Unidos.

A decisão, tratada como um tanto banal, rapidamente se transforma em assunto por toda a América. E Forrest passa a ser seguido por centenas de pessoas que enxergam naquele ato – o ato de correr – algo especial. Uma missão que levará aquela multidão a descobrir algo novo, a obter respostas para o mistério da vida. No filme, Forrest simplesmente para de correr. E a vida continua.

A semelhança já foi notada nas redes sociais e circulam imagens da camisa usada pelo personagem em comparação com a da seleção brasileira. Mas se não havia nada de especial na decisão de Forrest correr, há muito em jogo para os jogadores que vestem a camisa amarelinha. Além de correr, é preciso driblar, chutar e marcar gols…pelo menos mais gols que os adversários para que a missão seja alcançada. No caso, a missão é simplesmente transformar esse time em campeão do mundo. Run Forrest (ops, Run Neymar)

Por Daniel Fernandes