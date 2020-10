Náutico x Cruzeiro: onde assistir, horário e arbitragem

Após vencer o Operário sob os comandos de Felipão, o Cruzeiro visita o Náutico neste domingo, às 16h, no estádio dos Aflitos, em busca de se livrar da zona da degola. A partida, válida pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro, vai ter transmissão na TV aberta, fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Náutico x Cruzeiro terá transmissão pela TV Globo (para Minas Gerais) e pelos canais SporTV e Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

CLASSIFICAÇÃO

O Náutico é o 16ª colocado, com 18 pontos. Na rodada passada, o time comandado por Gilson Kleina venceu o Oeste, em São Paulo, por 1 a 0. O Cruzeiro também vem de vitória por 1 a 0 diante do Operário e entra na rodada ocupando o 18º lugar, com 16 pontos.

ARBITRAGEM