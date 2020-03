Náutico e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 18h, no estádio dos Aflitos, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo terá transmissão na TV fechada e na internet.

Náutico x Fortaleza: onde assistir?

O torcedor pode assistir ao jogo pela Fox Sports e pelo canal de streaming Live FC.

As duas equipes somam 11 pontos. O Fortaleza aparece na terceira posição do Grupo A, atrás do Botafogo-PB (12) e Bahia (11). Já o Timbu está atrás apenas do Confiança (13) no Grupo B.