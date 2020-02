Náutico x Sport: onde assistir, escalações e mais informações do jogo pela Copa do Nordeste

Náutico e Sport fazem o clássico estadual da rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes pernambucanas se enfrentam às 18h, no estádio dos Aflitos, pela quarta rodada da competição. O duelo pode ser assistido pela TV fechada e na internet.

Náutico x Sport: onde assistir

O clássico vai ter transmissão ao vivo da Fox Sports, que também irá passar em seu site e aplicativo. Outra opção é assistir pelo canal de streaming Live FC.

Náutico x Sport: escalação

Náutico e Sport ainda têm dúvidas na escalação e seus técnicos devem definir a formação titular no treinamento de sexta-feira.

Tabela da Copa do Nordeste

O Náutico entra na rodada como terceiro colocado do Grupo B, com quatro pontos. Já o Sport aparece em segundo no Grupo A, com cinco pontos, mesma pontuação do líder Fortaleza, que aparece à frente pelos critérios de desempate.