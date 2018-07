O meia Neilton virou heroi no Santos ao classificar a equipe para a semifinal da Copa São Paulo no jogo contra o Palmeiras nessa terça-feira. Neilton, de apenas 18 anos, foi responsável pelos três gols santistas e sofreu comparações com a Joia do Santos.

Veja alguns dados da nova revelação santista:

Neilton Meira Mestzk

Posição: Meia

Nascimento: 17/02/1994

Natural de: Nanuque (MG)

Altura: 1,66m

Peso: 57Kg

