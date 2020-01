New York City x Palmeiras: onde assistir ao jogo da Florida Cup

New York City x Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília), no estádio do Orlando City, nos Estados Unidos, pelo segundo jogo da Florida Cup.

New York City x Palmeiras: transmissão ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. O torcedor também pode assistir a partida através do site e aplicativo SporTV Play. E o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Na primeira rodada, o Palmeiras sofreu para vencer o Atlético Nacional. Após empate sem gols no tempo normal, time de Luxemburgo superou os colombianos nos pênaltis por 10 a 9 e somou dois pontos. Já o New York City perdeu para o Corinthians por 2 a 1 e tem zero pontos.