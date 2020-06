Newcastle x Manchester City: onde assistir e horário do jogo pela Copa da Inglaterra

Em seu primeiro jogo após deixar a briga pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester City enfrenta o Newcastle neste domingo, às 14h30,pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Onde assistir Newcastle x Manchester City

A partida terá transmissão vivo pelo canal de streaming DAZN. Não haverá transmissão na TV.

Horário de Newcastle x Manchester City

A partida terá início às 14h30, horário de Brasília.

Os outros três jogos da Copa da Inglaterra serão: Norwich x Manchester United, Sheffield United x Arsenal e Leicester x Chelsea.

No Campeonato Inglês, o City brigava pelo título com o Liverpool até quinta-feira, quando perdeu por 2 a 1 para o Chelsea e fez com que a diferença de pontos não o permita mais alcançar o líder.