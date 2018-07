Neymar aparece ao lado de lendas em foto do Barcelona

Recém chegado à Espanha, Neymar ganha destaque em cartaz de divulgação do Barcelona contra a seleção da Malásia, dia 10 de agosto. Descrito como superestrela, o atacante desbancou Iniesta e Sánchez, e aparece ao lado dos capitães da equipe, Puyol e Xavi, e do argentino Messi na peça publicitária.

O possível novo camisa 7 do Barça, que ficou vaga após a saída de David Villa da equipe, fará sua estreia oficial pela equipe culé diante do Levante, no dia 18 de agosto, no Camp Nou. Mas sua primeira exibição deve acontecer no dia 2 de agosto contra o Santos, pelo Troféu Joan Gamper. Antes disso, o Barça tem três amistosos de pré-temporada marcados: Lechia Gdansk (20 de julho), Bayern de Munique (24 de julho) e Valerenga (27 de julho).