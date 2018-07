Neymar deixa mensagem antes do jogo de despedida da Copa

O atacante Neymar escreveu agora há pouco, no Instagram, uma última mensagem antes do jogo de despedida da seleção brasileira da Copa do Mundo. Sem condições de entrar em campo, o craque exaltou os momentos vividos ao lado de seus amigos e garantiu: “O sonho continua”. Ele já está no Mané Garrincha com os companheiros e deve assistir do banco o jogo de Brasil e Holanda. Leia na íntegra:

“Hoje encerra o que nesse tempo todo buscamos, jogar uma Copa do Mundo. Infelizmente não conseguimos alcançar nosso maior sonho! Eu só queria dizer que sinto ORGULHO DE SER BRASILEIRO e o mais importante SINTO ORGULHO DESSA SELEÇÃO, tive a honra e o prazer de passar esse tempo todo com esses caras que eu via jogar pela TV ou jogava pelo vídeo game haha … Hoje queria muito encerrar esta Copa do Mundo em campo(jogando)… Mas se começamos juntos a nossa caminhada, vamos terminar juntos!! Além de companheiros, tenho o grande prazer de falar que sou amigo de todos!!! Que Deus nos abençoe e nos proteja .. Não só hoje, mas sempre !!! E O SONHO CONTINUA !!!”