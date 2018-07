Neymar é novidade nos treinos do Barcelona

Após a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, Neymar retornou aos treinos do Barcelona no último sábado. A novidade rendeu um vídeo do craque no canal oficial do clube, mostrando as principais jogadas do atacante durante os treinos.

Com a volta de Neymar, a equipe catalã ainda não conta com seu trio de ataque para a atual temporada. O uruguaio Suárez continua com a seleção e Messi segue com treinos específicos após sofrer lesão no púbis.