Neymar joga balde de água gelada na cabeça e desafia Juan Zúñiga

A brincadeira começou nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou entre as celebridades e grandes personalidades do mundo. Neste domingo, foi a vez de Neymar participar do “Ice Bucket Challenge” e tomar um balde de água gelada na cabeça.

Neymar foi convidado por Marcelo, que tomou um balde de água de Cristiano Ronaldo, de cueca, após convidar mais três pessoas.

A brincadeira ganhou notoriedade com Mark Zuckerberg e Bill Gates que colocaram o desafio nas redes sociais e exigiram que três outras pessoas participassem ou doassem 100 dólares para uma organização que investiga a esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Porém, o início desta história encontra-se, na verdade, em Pete Frates, antigo jogador de baseball que sofre de ELA e que por causa da doença não consegue andar nem falar.

Segundo a ALS Association, o desafio permitiu reunir, entre 29 de julho e 12 de agosto, mais de 4 milhões de dólares (no mesmo período do ano passado, a associação conseguiu pouco mais de 1 milhão de dólares).

Já participaram do desafio Ethel Kennedy, viúva de Robert Kennedy, Jimmy Fallon, Conan O’Brien e Justin Timberlake entre outros nomes.