Neymar jogará com chuteira dourada contra o Chile

Depois de fazer mais dois gols na Copa e ajudar o Brasil a se classificar em primeiro lugar na fase de grupos, Neymar estreia nova chuteira contra o Chile. Ele usará o calçado até o fim do Mundial e também no resto da temporada no Barcelona.

O design da chuteira é inspirado numa vontade de criança do atacante, que costumava pintar seus sapatos com spray dourado para jogar bola. A chuteira, desenvolvida pela Nike, também ficará disponível para o público comum à partir desta quinta-feira, com valor avaliado em R$ 1. 200.