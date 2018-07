Neymar lança websérie sobre dois primeiros anos no Barcelona

No próxima terça-feira, 29 de dezembro, Neymar, através de seu site oficial, lançará uma série de dez episódios contanto sua trajetória nos dois primeiros anos de Barcelona. Entre os ouvidos nos capítulos estão companheiros do camisa 11, como Iniesta e Adriano, e dirigentes do clube catalão.

Nesta terça foi lançado o trailer da web-série, mostrando imagens de Neymar em uma academia e também treinamentos realizados aparentemente no quintal da casa do ex-santista. O vídeo de um minuto pode ser assistido por aqui.

Neymar chegou ao Barcelona no início da temporada 2013/14. Desde então, o Brasileiro já fez 114 partidas com a camisa azul-grená e anotando 76 gols. No período o brasileiro conquistou um Campeonato Espanhol (2014/15), uma Copa do Rei (2014/15), uma Liga dos Campeões (2014/15), um Mundial de Clubes (2015), uma Supercopa da Espanha (2013) e uma Supercopa da Uefa (2015).