Neymar repete gesto de Ronaldinho em foto oficial do Barcelona

Não seria estranho caso Neymar declarasse que Ronaldinho Gaúcho é uma grande inspiração para ele no Barcelona, dada a idolatria dos torcedores da equipe pelo meia, hoje no Querétaro, do México.

Após um bom começo na temporada 2014/2015, o atacante da seleção brasileira continuou seguindo os passos de Ronaldinho. Mas, dessa vez, o brasileiro não se destacou pelos gols marcados.

Agora, Neymar apareceu na mídia por repetir gesto do meia na foto oficial da equipe, publicada nesta quarta no site do clube. Ao contrário do ocorrido na ocasião, quando o brasileiro naturalizado português Deco caiu na gargalhada após a brincadeira, nenhum integrante do elenco aparece rindo com o gesto do atacante.