No Itaquerão, poucas camisas da seleção brasileira são vistas

A derrota vexatória do Brasil para a Alemanha definiu como os torcedores brasileiros se vestiriam para ir ao Itaquerão nesta quarta, para a semifinal da Copa do Mundo entre Holanda e Argentina. Em vez das tradicionais camisas amarelas, o público preferiu se vestir com peças dos clubes. Peças do trio de ferro dominaram as arquibancadas e até mesmo uma bandeira no Guarani teve destaque, ao aparecer na filmagem oficial e ser transmitida no telão do estádio.

O principal motivo das poucas camisas do Brasil foi a humilhante derrota que a seleção sofreu nesta quarta-feira para a Alemanha por 7 a 1. O resultado foi destaque no mundo inteiro e no próprio estádio, já que os torcedores argentinos não param de provocar os brasileiros contando até sete.