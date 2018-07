No ‘Outubro Rosa’, Palmeiras realiza campanha para alertar torcedoras 

Durante o mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama, o mundo do futebol motiva a campanha Outubro Rosa. Para incentivar as torcedoras presentes na partida entre Palmeiras e Sport, no domingo, às 17h, o clube alviverde e o grupo ‘Meninas de Peito’ vão disponibilizar um exame gratuito na entrada do Allianz Parque.

A ação ‘Revista Rosa’ acontecerá nos portões A e C da arena. Caso alguma alteração seja detectada durante o exame, as torcedoras poderão agendar uma avaliação durante os dias 24, 25 e 26 de outubro.

Em campo, o Palmeiras continua a campanha com 22 meninas ao lado dos jogadores até início do Hino Nacional, antes do duelo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.