Foi a primeira vitória da Portuguesa no Brasileirão, suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento e alçá-lo à décima segunda colocação no campeonato, o que lhe daria um lugar na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Mas, nos 2 a 1 sobre o Fluminense na quarta-feira à noite, nem tudo foi motivo de alegria para o clube. O público inferior a 1.200 pagantes causou lamento na Lusa, como ficou externado em seu twitter oficial.